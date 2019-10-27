الصور الأولى لقتلى داعش بعملية تصفية البغدادي

بثت قناة "العربية" أول صور لقتلى تنظيم داعش في العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في شمال سوريا وقتلت خلالها زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.

قتلى من داعش خلال العملية الأميركية في شمال سوريا.

كما نشر موقع البيت الأبيض على "تويتر"، الأحد، صورتين للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وفريقه، وهم

يشاهدون مباشرة تفاصيل عملية تصفية البغدادي.

ترمب وفريقه شاهدوا العملية بالكامل

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وبث البيت الأبيض الصور، بعد قليل من انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه الرئيس ترمب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش خلال غارة قادتها القوات الأميركية خلال الليل في سوريا.

وأوضح ترمب أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.

وشرح أن البغدادي قتل مع 3 من أطفاله شمال غربي سوريا، وأنه قتل بعد أن فجّر سترته المفخخة.

ونوّه ترمب إلى أن هناك امرأتين قتلتا مع البغدادي كانتا ترتديان حزامين ناسفين، وأنه عهد بـ 11 طفلاً من أطفال البغدادي إلى طرف ثالث.

كما أضاف أن هناك مقاتلين مع البغدادي استسلموا وهم قيد الاعتقال حاليا.