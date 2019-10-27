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العراق يعلن تزويد القوات الأميركية بمعلومات عن مكان البغدادي

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أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الأحد، أنه قدّم معلومات إلى القوات الأميركية حددت مكان اختباء زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا الليلة الماضية.

وجاء في بيان صادر عن الجهاز "بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وفقاً لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه رأس داعش الإرهابي المجرم أبو بكر البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية".

وقال مسؤول بالمخابرات العراقية، إن جهاز المخابرات زوّد التحالف بقيادة الولايات المتحدة بالإحداثيات الدقيقة لموقع زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي ممّا مهد الطريق لتنفيذ الغارة التي أدت لمقتله.

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وأضاف المسؤول أن المخابرات عرفت بالموقع بعد القبض على عراقي وعراقية من "الدائرة المقربة" للبغدادي قدما معلومات أدت لمعرفة موقع سري في الصحراء غرب العراق يضم وثائق تحتوي على المعلومات عن مكان البغدادي وتحركاته.

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