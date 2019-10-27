كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار الأمن الأمريكي يعلن اسم عملية قتل "البغدادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، مساء اليوم الأحد، باسم العملية التي أعلن عنها اليوم حول مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنها "قتلت زعيم تنيم "داعش" الإرهابي".

وأوضح روبرت أوبراين: أن الجيش الأمريكي أطلق على عملية قتل البغدادي اسم "كايلا مولر"، التي كانت رهينة لدى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وذكر مستشار الأمن القومي، أن عينة الحمض النووي، أكدت على أن "من قتلته القوات الأمريكية هو البغدادي، وأن جثته سيتم التخلص منها بشكل ملائم".