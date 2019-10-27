كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يهنأ على نجاح عملية قتل "البغدادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، التهنئة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد نجاح عملية قتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال بنيامين نتنياهو: "إني أهنئ الرئيس ترامب على الإنجاز الكبير المتمثل بالعملية، التي أدت إلى مقتل زعيم داعش البغدادي".

كما أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، "هذا يعكس إصرار الدول الحرة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على العمل معا لمحاربة قوى الإرهاب المتمثلة بالتنظيمات الإرهابية والدول، التي تمارس الإرهاب".

وأختتم نتنياهو: "هذا معلم مهم ولكنه يشكل جزءا من معركة أطول يجب علينا الانتصار فيها".