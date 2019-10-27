كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات السورية تعلن وصولها إلى حدود تركيا بريف رأس العين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش السوري، مساء اليوم الأحد، أن وحداته العسكرية وصلت إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي، بعد دخولها عشرات القرى والبلدات وصولاً إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان.

وصرحت وكالة الأنباء السورية "سانا": "وصل الجيش العربي السوري إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي، بعد أن دخل عشرات القرى والبلدات وصولاً إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان".

وأفادت "سانا"، أن وحدات من الجيش السوري تقدمت من محور تل تمر بريف الحسكة الشمالي باتجاه الحدود مع تركيا، وانتشرت في قرى أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية بريف منطقة رأس العين الجنوبي الشرقي مقلصة المسافة، التي تفصلها عن الحدود مع تركيا إلى بضعة كيلومترات.

هذا وقتل جندي تركي وأصيب آخر في بلدة تل أبيض الحدودية في سوريا، بعد هجوم شنه مقاتلون أكراد من قوات حماية الشعب، على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه لمدة خمسة أيام.

وصرحت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، بأن الهجوم على الجنود الأتراك، الذين يقومون بمهمة استطلاع ومراقبة في المدينة كان موضوع انتقاما من الجانب التركي، مؤكدة على أن الهجوم تم الرد عليه، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وكانت طلائع الجيش السوري دخلت يوم أمس السبت، إلى بلدتين محاذيتين للشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.