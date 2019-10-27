كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحتجون العراقيون يسيطرون علي ميدان التحرير بوسط بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بقي المحتجون العراقيون المناهضون للحكومة في ميدان التحرير بوسط بغداد، اليوم الأحد، بعد ليلة من الاشتباكات مع قوات الأمن، التي فشلت في إخلائهم.

وفي الوقت نفسه، تم نشر قوات النخبة لمكافحة الإرهاب والميليشيات، التي تدعمها الدولة في جميع أنحاء العاصمة لحماية مكاتب الأحزاب السياسية ومقار الميليشيات.

وبدأ العراقيون موجة من الاحتجاجات الجماهيرية هذا الشهر، داعين إلى استقالة حكومة يلقون عليها باللائمة في الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية وسوء الخدمات العامة.

وقال مسؤولون عراقيون، شريطة عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بإحاطة الصحفيين، إنه قتل ما لا يقل عن 70 شخصًا منذ استئناف الاحتجاجات، يوم الجمعة، بما في ذلك 17 في بغداد، وقُتل ما لا يقل عن 149 شخصًا في الموجة الأولى من الاحتجاجات.

هذا وتركزت الاحتجاجات في بغداد والجنوب الشيعي وتوجهت إلى الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة.



وحاول العراقيون في ميدان التحرير، إعادة تهيئة الأجواء الثورية للاعتصامات في الساحات العامة خلال الربيع العربي عام 2011 وما تلاها من انتفاضات، مع قيام المتطوعين بتوزيع الطعام المجاني.