كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: كل ما خسرناه في عملية قتل البغدادي "كلب موهوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الأحد، عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كما قال إنه لم يصب في العملية سوى كلب، وصفه بأنه "موهوب".
وصرح دونالد ترامب: "أصيبت أحد كلابنا الممتازة والموهوبة الليلة الماضية، حيث كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش الأرهابي، وكان أبو بكر البغدادي القتيل الأخير".
كما أوضح الرئيس الأمريكي: "أنه كان هناك 11 طفلا (لم يصابوا)، و3 أطفال آخرين قتلوا معه في النفق، الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار، بعض ممن كانوا مع البغدادي استسلموا، وهم معتقلون الآن".
وأعلن، أن عددا كبيرا من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، قتلوا في العملية العسكرية التي نفذتها قوة خاصة أمريكية بالتعاون استخباراتيا مع دول أخرى.
وذكر الرئيس الأمريكي: "لم نخسر أي عنصر في العملية، في حين أن عددا كبيرا من مسلحي تنظيم داعش قتلوا"، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت العدالة بحق الإرهابي الأخطر في العالم، بعدما فر في نفق مسدود".
كما أكد الجيش التركي، بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أنه قبل العملية في إدلب السورية تبادل معلومات، ونسق مع السلطات العسكرية الأمريكية.
وقال مسؤول أمريكي لشبكة (سي إن إن): إن تركيا "لم تلعب أي دور في مساعدة العملية، لكن تم تنسيق عدم الاشتباك مع الجيش التركي".
وأضاف المسؤول أن قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، زودت الجيش الأمريكي "ببعض المعلومات الاستخباراتية".
وكتب مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية".
ويذكر أن أبو بكر البغدادي قاد تنظيم داعش على مدار السنوات الخمس الماضية، واشتهر تنظيمه الإرهابي بقطع رؤوس ضحاياه.
عملية استهدفت البغدادي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، يوم السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.
نتائج العملية
ونقلت المجلة عن المسؤول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأمريكية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.
كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.
مقتل البغدادي
وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يصب أي طفل في الغارة الأمريكية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة.
وبينت الشبكة الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون ذكر توضيحات عن موقعه.
ولم يكشف المسؤول التفاصيل الكاملة للعملية حتى الآن، كما رفض مسؤولون أمريكيون آخرون تواصلت معهم رويترز التعقيب، ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية بعد على طلب للتعقيب.