كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: كل ما خسرناه في عملية قتل البغدادي "كلب موهوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الأحد، عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كما قال إنه لم يصب في العملية سوى كلب، وصفه بأنه "موهوب".

وصرح دونالد ترامب: "أصيبت أحد كلابنا الممتازة والموهوبة الليلة الماضية، حيث كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش الأرهابي، وكان أبو بكر البغدادي القتيل الأخير".

كما أوضح الرئيس الأمريكي: "أنه كان هناك 11 طفلا (لم يصابوا)، و3 أطفال آخرين قتلوا معه في النفق، الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار، بعض ممن كانوا مع البغدادي استسلموا، وهم معتقلون الآن".

وأعلن، أن عددا كبيرا من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، قتلوا في العملية العسكرية التي نفذتها قوة خاصة أمريكية بالتعاون استخباراتيا مع دول أخرى.

وذكر الرئيس الأمريكي: "لم نخسر أي عنصر في العملية، في حين أن عددا كبيرا من مسلحي تنظيم داعش قتلوا"، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت العدالة بحق الإرهابي الأخطر في العالم، بعدما فر في نفق مسدود".

كما أكد الجيش التركي، بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أنه قبل العملية في إدلب السورية تبادل معلومات، ونسق مع السلطات العسكرية الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة (سي إن إن): إن تركيا "لم تلعب أي دور في مساعدة العملية، لكن تم تنسيق عدم الاشتباك مع الجيش التركي".

وأضاف المسؤول أن قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، زودت الجيش الأمريكي "ببعض المعلومات الاستخباراتية".

وكتب مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية".

ويذكر أن أبو بكر البغدادي قاد تنظيم داعش على مدار السنوات الخمس الماضية، واشتهر تنظيمه الإرهابي بقطع رؤوس ضحاياه.

Advertisements