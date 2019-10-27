كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبر: هدف الغارة الأمريكية كان اعتقال البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، تعتبر ضربة مدمرة للتنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية طلبت من "البغدادي" تسليم نفسه لكنه رفض ثم فجر سترته الناسفة.
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن "هدف الغارة الأمريكية التي كانت تعمل عليه، هو إلقاء القبض على أبو بكر البغدادي أو قتله في حالة تعذر اعتقاله"، كما أكد على "إصابة اثنين من القوات الأمريكية بجروح طفيفة خلال العملية، التي استهدفت البغدادي لكنهما عادا للعمل".
وقال إسبر إن "انسحاب أمريكا من شمال شرق سوريا لم يعجل بعملية قتل البغدادي".
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.
وتحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم المتشدد على مساحات من سوريا والعراق في يوم من الأيام ونفذ هجمات بشعة على أقليات دينية وهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.
عملية استهدفت البغدادي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، يوم السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.
نتائج العملية
ونقلت المجلة عن المسؤول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأمريكية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.
كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.
مقتل البغدادي
وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يصب أي طفل في الغارة الأمريكية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة.
وبينت الشبكة الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون ذكر توضيحات عن موقعه.
ولم يكشف المسؤول التفاصيل الكاملة للعملية حتى الآن، كما رفض مسؤولون أمريكيون آخرون تواصلت معهم رويترز التعقيب، ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية بعد على طلب للتعقيب.