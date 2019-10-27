كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبر: هدف الغارة الأمريكية كان اعتقال البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، تعتبر ضربة مدمرة للتنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية طلبت من "البغدادي" تسليم نفسه لكنه رفض ثم فجر سترته الناسفة.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن "هدف الغارة الأمريكية التي كانت تعمل عليه، هو إلقاء القبض على أبو بكر البغدادي أو قتله في حالة تعذر اعتقاله"، كما أكد على "إصابة اثنين من القوات الأمريكية بجروح طفيفة خلال العملية، التي استهدفت البغدادي لكنهما عادا للعمل".

وقال إسبر إن "انسحاب أمريكا من شمال شرق سوريا لم يعجل بعملية قتل البغدادي".

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.

وتحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم المتشدد على مساحات من سوريا والعراق في يوم من الأيام ونفذ هجمات بشعة على أقليات دينية وهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.