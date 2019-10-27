كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي ومعاونيه شاهدوا عملية مقتل البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه شاهد العملية العسكرية، مع نائبه مايك بنس، ووزير الدفاع مارك إسبر، بالإضافة إلى قادة الأركان المشتركة وآخرين، التي نفذتها قوة أمريكية خاصة، وقتل خلالها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ولم يوضح دونالد ترامب، إذا كان شاهد سير العملية عبر بث مباشر، أم أنه اطلع رفقة القادة الأمريكيين على تسجيلات مصورة للعملية العسكرية، التي نفذت ليلة يوم أمس السبت.

وقال الرئيس الأمريكي: "كنت أعلم بشأن العملية المرتقبة منذ ثلاثة أيام"، مضيفا: "بدأنا نتلقى معلومات إيجابية جدا عن مكان البغدادي قبل شهر، وتمكنا من تحديد مكان وجود البغدادي قبل أسبوعين".

وذكر ترامب، أن القوات التي نفذت العملية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا، وقال: إن "القوات الخاصة نفذت عملية جريئة في شمال غربي سوريا"، موضحا أن 8 طائرات هليكوبتر شاركت فيها.

وأكد الرئيس الأمريكي على أن القوات الأمريكية الخاصة تعرضت لإطلاق النار عند وصولها إلى المجمع، الذي كان يختبئ فيه أبو بكر البغدادي، مشيرا إلى أن المدخل الرئيسي للمجمع كان مفخخا.

وذكر ترامب أن البغدادي قتل 3 أطفال خلال الغارة الأمريكية على المجمع الذي كان يتحصن فيه، مشيرا في الوقت نفسه إلى 11 طفلا آخرين لم يصابوا خلال العملية.