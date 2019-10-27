أشخاص أضرموا النار بمنزل والحقوا خسائر مادية بملك الغير..الشرطة تطلق رصاصات لتوقيف 5 أشخاص بالعيون

أطلقت عناصر الشرطة بولاية أمن مدينة العيون أربعة رصاصات تحذيرية من أسلحتهم الوظيفية، صباح اليوم الأحد، في تدخل أمني لتوقيف خمسة أشخاص بعدما أبدوا مقاومة عنيفة، اثنان منهم حاول تعريض عناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هؤلاء الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و26 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية.

وأفاد المصدر ذاته، أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية نزاع شب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بين مجموعتين يشتبه في ارتباط عناصرهما بترويج الممنوعات، حيث تطور الأمر لإضرام النار بمنزل وإلحاق خسائر مادية بملك الغير؛ مادفع وذلك مصالح الشرطة القضائية إلى تدخل ويضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية لتجنب الخطر الصادر عن المشتبه فيهم الذين لاذوا بالفرار على متن سيارة رباعية الدفع.

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وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف البلاغ، عن حجز سيارتين وسلاحين أبيضين ورصاصة خاصة ببندقيات الصيد، علاوة على قناعين لحجب المعطيات التشخيصية ولوحتي ترقيم أجنبيتين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.