قمة آسفي والرجاء تنتهي بالتعادل وسريع واد زم يقسو على بني ملال بثلاثية

حسم التعادل السلبي، قمة فريق أولمبيك أسفي والرجاء البيضاوي، التي جمعت بينهما، عشية اليوم الأحد، بملعب المسيرة الخضراء بآسفي، في إطار الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ولم يتمكن الفريقان من ترجمة الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف، ليتتهي اللقاء بتقاسم النقاط، فرفع الرجاء رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع، وهو نفس الرصيد الذي يملكه الفريق المسفيوي، محتلا المركز العاشر.

وفئ مباراة أخرى جرت في نفس التوقيت، استطاع فريق سريع واد زم أخيرا من تحقيق أول انتصار له في بطولة هذا الموسم، كان ذلك على حساب فريق رجاء بني ملال وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل ثلاثية فريق واد زم من كل من هشام العروي، محمد روحي، ومسيف ضد مرماه، بينما سجل الهدف الوحيد الفريق الملالي الضيف، اللاعب بنجلون.

هذا الانتصار ارتقى بالفريق الواد زمي للمركز 11 برصيد 4 نقاط، فيما يقبع بني ملال في المركز الأخير، بصفر نقطة.