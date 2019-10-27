“يارا” والفيشاوي يتوجان في الدارالبيضاء

حقق الفيلم العراقي اللبناني الطويل ”يارا” للمخرج عباس فاضل، الجائزة الكبرى للأفلام الروائية الطويلة لمهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي في دورته الثانية، والذي اختتمت فعالياته، أول أمس الجمعة.

وتسلم المخرج العراقي الجائزة من طرف رئيسة المهرجان، فاطمة النوالي آزر، وعبر عن أن الجائزة الأولى له بالأساس هي عرض فيلمه “يارا” في المغرب، وفي مهرجان عرف خلال دورتيه نجاحا باهرا، وصدى وصل إلى جميع الأقطار العربية ، وأن فوزه بالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الطويلة من طرف لجنة تحكيم تضم خيرة المخرجين، والممثلين، والنقاد كالمخرج المغربي، محمد عبدالرحمن التازي، في رئاستها، وعضوية كل من الممثل المصري، فتحي عبد الوهاب، والمخرج العراقي، قاسم حول، والناقد السينمائي الكويتي عبد الستار ناجي، والممثلة التونسية سهير بن عمارة، هي جائزة يفخر ويسعد بها كثيرا.

“يارا” فيلم لبناني عراقي من كتابة، وإخراج عباس فاضل، وإنتاج نور بلوق، صور في منطقة وادي قاديشا في لبنان وهي منطقة معروفة بطبيعتها الخلّابة، ما ساهم في توفير إطار أوضح لحبكة الفيلم، وهو مكان يحكي قصة (يارا)، التي تجسدها الممثلة ميشيل وهبه، و(إلياس)، والذي يؤدي دوره الممثل إلياس فريفير، وهو الشّاب، الذي يزور صدفة بيت يارا الجبليّ حيث تعيش مع جدّتها، لتبدأ قصّة الحب بينهما.

وحقق الممثل المصري أحمد الفيشاوي جائزة أفضل دور رجالي عن فيلم في يوم وليلة، الذي لعب فيه دور شخصية بلطجي، وقاطع طريق، فيما نالت زميلته في الفيلم الفنانة المصرية حنان مطاوع، شهادة تقديرية خاصة من المهرجان.

وبخصوص جائزة أفضل دور نسائي، فنالتها الممثلة المغربية فاطمة الزهراء بناصر عن دورها في فيلم “لعزيزة” للمخرج محسن البصري.