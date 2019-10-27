ترامب: البغدادي فجر نفسه وقتل معه 3 من أطفاله..ولولا توجيهاتي لما تمكنا من قتله

أكد “دونالد ترامب”، الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحافي، قبل لحظات، بعد مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، في قرية “بريشا في ريف إدلب”، ليلة السبت -الأحد، أن الأخير تسبب في قتل ثلاثة من أطفاله، بعدما عمد إلى تفجير نفسه، في نفق يعلم أنه مغلق.

وشدد “دونالد ترامب” على أن “البغدادي كان هاربا منذ سنوات، ولولا توجيهاته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية لما نفذت هذه الغارة، التي لا غبار عليها”، بحسب تعبيره

وأضاف الرئيس الأمريكي، قبل لحظات، في مؤتمر صحفي، حضرته وسائل إعلام دولية، أن القوات الأمريكية تمكنت من الحصول على معلومات حساسة، بعد مقتل البغدادي، ليلة السبت -الأحد، تتضمن معلومات مهمة، وخططا مستقبلية كانت ترغب أمريكا في الحصول عليها بشدة.

وقال “دونالد ترامب” إن ذراع أمريكا طويل، وهي لا تزال مستمرة في مطاردة الوحوش، والارهابين، آخرهم حمزة بن لدن، وريث القاعدة، ونجل أسامة بن لدن، الذي هزم من طرف قوات أمريكية.

كما عبر الرئيس الأمريكي عن شكره لروسيا، وتركيا، وسوريا، والعراق، والاكراد، بخصوص مساعدتهم في تنفيذ عملية محاصرة، وقتل البغدادي من طرف القوات الأمريكية.