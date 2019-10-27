يحل ضيفا على الوداد.. بعد شهر ونصف برشيد يخوض ثاني مبارياته في البطولة

يستقبل فريق الوداد الرياضي، اليوم الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضيفه يوسفية برشيد، في لقاء مؤجل عن مباريات الأسبوع الثاني من البطولة الاحترافية.

وتمثل المواجهة، الظهور الأول للفريق الحريزي في البطولة، منذ قرابة شهر ونصف (منتصف شتنبر الماضي)، على مباراته الافتتاحية، التي خسرها على أرضه أمام نهضة الزمامرة بهدفين مقابل هدف واحد،

ويبحث يوسفية برشيد على تحقيق نقطته الأولى في البطولة هذا الموسم، التي بلغت دورتها الخامسة، بينما خاض هو مباراة وحيدة فقط.

من جهته يبحث الوداد في مباراته الثالثة، عن فوزه الثاني، بعد الأول الذي حققه بميدان مضيفه الدفاع الحسني الجديدي، بينما تعادل في مواجهته الثانية أمام مولودية وجدة بهدف في كل شبكة.