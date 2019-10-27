مؤلم.. أب يحكي بحرقة تفاصيل اغتصاب ابنه: “ولاو كيضحكو عليا الناس.. بغيت حقي وحق ولدي” – فيديو

“جارنا تكرفص ليا على ولدي” بهذه العبارة يجيز سعيد من مدينة الفقيه بن صالح بحزن كبير كيف تعرض ابنه، الذي لا يتجاوز عمره 11 سنة، للاغتصاب من طرف “جاره”.

وقال والد الضحية، في حديثه لـ”اليوم24″، إن ابنه هتك عرضه بطريقة بشعة من طرف جاره، مضيفا أن هذا الأخير استدرج ابنه، الذي كان قد خرج لقضاء غرض خارج البيت، واعتدى عليه.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن ابنه، حاليا، يرفض الذهاب إلى المدرسة، نتيجة سوء وضعه النفسي، والتهكمات التي يتعرض لها من حين إلى آخر من طرف بعض التلاميذ، بينما خرج أخوه من البيت ولم يعد إليه، بسبب الحادث.