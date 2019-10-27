شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خارجية البحرين: مقتل البغدادي ضربة قاتلة لداعش والإرهاب والان مع التفاصيل

Advertisements أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خاردجية مملكة البحرين، في نبأ عاجل له، نقلته شبكة "سكاي نيوز" العربية، أن العملية التي قامت بها القوات الأمريكية الخاصة وأسفر عنها مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي "ابو بكر البغدادي"، تعتبر ضربة قاتلة لتنظيم داعش والإرهاب. Advertisements

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