شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مسؤول أميركي: سيتم التخلص من جثة البغدادي بشكل مناسب والان مع التفاصيل

نقلت شبكة أنباء "سكاي نيوز" العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، قوله أنه سيتم التخلص من جثة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بالشكل الملائم فى الوقت المناسب.

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