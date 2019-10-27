مدير منتخب مصر يوضح حقيقة منح شارة القيادة لمحمد صلاح

أكد محمد بركات، مدير المنتخب المصري، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري لم يناقش من الأساس منح شارة قيادة الفريق إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وسحبها من أحمد فتحي لاعب الأهلي المخضرم.

وشدد بركات، في تصريحات تلفزيونية، على أن شارة القيادة في صفوف منتخب مصر سيتم منحها على أساس الأقدمية، وذلك حتى يصدر أي قرار آخر من جانب الجهاز الفني للفراعنة.

وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن هناك نية للجهاز الفني للمنتخب المصري لانتزاع شارة القيادة من أحمد فتحي، ومنحها إلى محمد صلاح.

وقال بركات: "أحمد فتحي لاعب كبير وله مكانته في صفوف المنتخب وكذلك الأمر بالنسبة لمحمد صلاح، ولا يجب أن تكون هناك أزمة خاصة والأمر لم يطرح".

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وعن انضمام محمود كهربا المحترف في صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي لمعسكر المنتخب المقبل، رغم الانتقادات بسبب طريقة رحيل اللاعب عن الزمالك في الصيف الماضي، قال بركات: "الجهاز الفني يرغب في تجربة العديد من اللاعبين من خلال رؤية فنية محددة".

وأضاف: "أي لاعب يثبت تقصيره داخل منتخب مصر سواء في سلوك رياضي أو فني سيتم استبعاده خصوصا وأن المرحلة المقبلة لن تسمح بأي تهاون".

وكان كهربا رحل عن الزمالك، مستندا إلى أن عقده انتهى مع الزمالك في الصيف الماضي، ولم يتم توثيق العقد الجديد الذي وقعه مع النادي وتبلغ مدته 3 مواسم، في حين يتمسك النادي الأبيض بحقوقه في اللاعب ويرفض رحيله بتلك الطريقة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا يوم ١٨ من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١.