جونسون بعد مقتل البغدادي: لحظة مهمة والمعركة لم تنته

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - أ.ف.ب

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، بمقتل أبوبكر البغدادي، واعتبره "لحظة مهمة" لكنه أكد أن المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي "لم تنته بعد".

وكتب جونسون على حسابه بموقع تويتر "مقتل البغدادي لحظة مهمة في محاربة الإرهاب، ولكن المعركة ضد شر داعش لم تنته بعد".

وأضاف "سنعمل مع شركائنا في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لإنهاء نشاطاته الإجرامية والهمجية بشكل نهائي".

بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني بن واليس أن قادة تنظيم داعش "حرفوا الإسلام لتجنيد الآلاف للانضمام إلى جرائمه الشريرة".

وأضاف "أرحب بما جرى، والعالم لن يفتقد البغدادي".

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وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق الأحد، عن أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي استغرق ساعتين وشاركت فيه نحو 8 مروحيات.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي للبغدادي بعد مقتله مباشرة.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقيه.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن عملية استهداف البغدادي كانت ضمن أولويات إدارته لوقت طويل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بحثت عن زعيم داعش لسنوات.

وأكد أنه تم التأكد من هوية جثة أبوبكر البغدادي، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق ثم فجر نفسه.

وأوضح أنه "تم وضع البغدادي تحت المراقبة منذ أسابيع، ووصلتنا معلومات جيدة.. حصلنا على معلومة عن مكان المجمع السكني الذي وصل إليه البغدادي واحتوائه على نفق.. هناك 8 مروحيات شاركت في عملية استهداف البغدادي".