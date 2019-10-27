عائلتا أمريكيين محتجزين بإيران ترويان رحلة الآلام بسجون طهران

روت عائلتا مواطنين أمريكيين مسجونين في إيران جانبا من الآلام التي يعانيها ذويهما في سجون نظام طهران.

ونقلت إذاعة "صوت أمريكا" التي تبث بالفارسية من الولايات المتحدة، الأحد، نصا لمقابلة أجرتها شبكة إن بي آر الإذاعة الأمريكية مع عائلتي سيامك نمازي المواطن الأمريكي من أصول إيرانية، وشيوي وانغ الباحث الأمريكي ذو الأصل الصيني.

وكشف بابك نمازي شقيق سيامك أن الأخير ناشدهم في محادثات هاتفية إخراجه من سجنه الحالي داخل إيران، حيث يقبع رهن الاحتجاز داخل زنزانة انفرادية منذ فترة طويلة.

وقالت هوا كو، زوجة شيوي وانغ طالب مرحلة الدكتوراة بجامعة برينستون الذي سافر إيران لاجراء بحث أكاديمي وتعرض للسجن، أخبرها باكيا في مكالمة هاتفية مؤخرا أن السلطات الإيرانية تحاول اجباره على الاعتراف قسرا بالاتهامات الموجهة له.

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وأدين وانغ بالسجن لنحو 10 سنوات على أساس نفس الاعتراف؛ فيما تحتجز طهران حاليا عددا من المواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين في سجونها من بينهم الناشطان سيامك ونجله باقر نمازي، والعسكري الأمريكي المتقاعد مايك وايت، والباحث شيوي وانغ، والطالبة البريطانية أرس أميري، والتاجر النمساوي كامران قادري.

ولاتتوافر معلومات حتى الآن منذ أكثر من 12 عاما حول مصير روبرت ليفنسون المواطن الأمريكي الذي اختفي في إيران، ويعرف بعمله كمحقق فيدرالي سابقا.





وأدينت البريطانية من أصل إيراني نازانين زاخاري موظفة مؤسسة تومسون رويترز الخيرية بالسجن 5 سنوات لاتهامات أمنية، بعد اعتقالها بمطار طهران الدولي 3 أبريل/ نيسان 2016 حينما كانت في طريقها للعودة إلى لندن بصحبة طفلتها ذات العامين عقب زيارة عائلية.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية مرارا التوقيف دون سبب وتعسفيا لمواطنيها ورعايا البلدان الأخرى مثل الإيرانيين مزدوجي الجنسية بواسطة النظام الإيراني، حيث طالبت بالإفراج عنهم فوريا دون قيد أو شرط مسبق.