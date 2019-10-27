الجيش الليبي: نرصد تحركات حشد للمليشيات قرب ترهونة

أعيان من قبائل ليبية في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر

أعلن الجيش الوطني الليبي، رصده تحركات عناصر من المليشيات بالقرب من مدينة ترهونة، غربي البلاد.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن القوات المسلحة على علم بمحاولات المليشيات للتحشيد من أجل اقتحام مدينة ترهونة.

وأوضح المحجوب، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الهجوم على ترهونة ليس بالأمر السهل، مشيرا إلى أنه من الصعب على المليشيات اختراق المدينة الداعمة للجيش.

وقال المحجوب إن المليشيات لا يمكنها الهجوم على ترهونة؛ لأنهم تحت رصد القوات الجوية، موضحا أن المجموعات الإرهابية والمليشيات التي تتحرك عبارة عن مجموعات صغيرة وتحت رصد القوات الجوية الليبية.

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يشار أن المليشيات قد حاولت أكثر من مرة حشد قواتها، لمحاولة الهجوم على مدينة ترهونة الداعمة للجيش الليبي.





يذكر أن رئيس مجلس أعيان ومشايخ ترهونة صالح الفاندي قد حذر المليشيات، في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، التي تهدد بدخول مدينة ترهونة، مؤكدا أن أبناء ترهونة سيواصلون الحرب ضد الأتراك ومن وصفهم بالعملاء والخونة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قد نعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، آمر (قائد) اللواء التاسع والقائد الميداني باللواء النقيب محسن الكاني وشقيقه عبدالعظيم الذين سقطوا، في محور السويحلي بطرابلس بطائرات تركية مسيرة.

وأوضحت القيادة، في بيان لها، أن قائد اللواء والقائد الميداني وشقيقه استشهدوا إثر قصف جوي من قبل طائرات مسيرة تركية الصنع أرسلها رجب طيب أردوغان لدعم المليشيات الموالية لحكومة الوفاق.

ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات بدعم من حكومة الوفاق.