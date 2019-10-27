برازيليا.. لسان البرازيل الناطق باللغة العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفت "الغرفة التجارية البرازيلية العربية" بإطلاق "برازيليا" وهي النسخة العربية من "وكالة الأنباء البرازيلية العربية" لتسهيل التواصل بين البرازيل والدول العربية والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناطقين باللغة العربية.

حضر حفل الإطلاق تامر منصور الأمين العام لـ"الغرفة التجارية العربية البرازيلية"؛ وعدد من المسؤولين البرازيليين والمديرين التنفيذيين من الغرفة ودبلوماسيين عرب.

وقال روبنز حنون رئيس "الغرفة التجارية العربية البرازيلية": "إن إطلاق وكالة الأنباء البرازيلية العربية يؤكد قوة العلاقات بين البرازيل والدول العربية والتقارب الثقافي الكبير بين الجانبين"، مشيرا إلى أن "برازيليا" ستساهم في اتاحة الفرصة أمام توطيد قنوات التواصل بين البرازيل والعالم العربي من خلال تقديم الأخبار المتعلقة بالبرازيل باللغة العربية وتسليط الضوء على أبرز المستجدات ذات الصلة بالعلاقات المتبادلة مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشكّل حفل إطلاق الموقع الإلكتروني باللغة العربية منصة مثالية لـ"الغرفة التجارية العربية البرازيلية" لتسليط الضوء على أبرز إنجازاتها النوعية وأحدث خططها المستقبلية، بما فيها الخطط الاستراتيجية للفترة 2018 و2028 والتي تهدف إلى جعل الدول العربية ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل.