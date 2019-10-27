اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات تركية بريف رأس العين

وقعت اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري والقوات التركية، والفصائل الموالية لها، الأحد، بريف رأس العين الشرقي شمالي البلاد.

ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" فإن هذه الاشتباكات وقعت على محور قرى باب الخير وأم عشبة، ولم تنشر أية تفاصيل عنها أو ما إذا كان هناك خسائر في الأرواح.

وكانت "سانا" ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد، أن وحدات من الجيش السوري انتشرت في 4 قرى جديدة في منطقة رأس العين مقلصة المسافة باتجاه الحدود التركية إلى بضعة كيلومترات.

وأكدت أن القوات السورية تقدمت من محور تل تمر بريف الحسكة الشمالي باتجاه الحدود مع تركيا وانتشرت في قرى أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية بريف منطقة رأس العين الجنوبي الشرقي.

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كما لفتت إلى أن مجموعات سوريا الديمقراطية "قسد" بدأت بالانسحاب من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا بعمق 32 كم تنفيذاً لبنود اتفاق سوتشي.





وفي السابع عشر من الشهر الجاري أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.

ويقضي الاتفاق بين موسكو وأنقرة بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية لنحو 30 كيلومترا عن طول الحدود التركية البالغ 440 كيلومترا.

كما ينص على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية بـ"تسهيل انسحاب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كلم على الحدود بين سوريا وتركيا.

وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول على شمال سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.