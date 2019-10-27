شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مسؤول أميركي: سيتم التخلص من جثة البغدادي بشكل مناسب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت شبكة أنباء "سكاي نيوز" العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي “مايك بومبيو”، قوله أنه سيتم التخلص من جثة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بالشكل الملائم فى الوقت المناسب، مضيفًا الجيش الأميركي أطلق على عملية قتل البغدادي إسم {كايلا مولر} التي كانت رهينة لدى داعش.



وأضاف “بومبيو”، في تصريحات صحفية مقتضبة، أن مسؤولو المخابرات والأمن في العراق ساهموا في نجاح عملية قتل البغدادي، مشيرًا إلي أن العملية الأميركية لقتل البغدادي نُفذت من قاعدة جوية في غرب العراق.

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