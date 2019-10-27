شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان" يتابع تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير قبل افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إنه سيتابع مع الحكومة توصية اللجنة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير قبل افتتاحه، مؤكدًا أن المشهد الذى سيحضره ملوك ورؤساء خلال احتفالية افتتاحية، لن يتناسب مع أن نترك محاور المرور المؤدية للمتحف بهذا السوء، معتبرها أسوأ محاور مرور مؤدية على الإطلاق.

وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة قد أوصت بذلك فى الاجتماع المنعقد بحضور وزير الآثار لمناقشة مشروع قانون الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، مشيرًا إلى أن الجزء المؤدى للمتحف من الطريق الدائرى هو الجزء الأسوأ، لافتًا إلى أن اللجنة لن تترك التوصية دون متابعة، لأهمية الأمر.

وأكد النائب أسامة هيكل، أن اللجنة ستنظم زيارة للمتحف لمعرفة المستجدات الأخيرة فى التجهيز، مؤكدا أن وزير الآثار هو الوحيد فى العالم.