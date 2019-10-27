بعد مقتل البغدادي.. ترامب: يجب أن نأخذ حصتنا من النفط السوري سأعقد صفقة مع شركة عالمية!

بعد ساعات من إعلان مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، خرج الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، ليكشف عزم بلاده عقد صفقات للاستفادة من النفط السوري.

وقال ترامب، في ندوة له، اليوم الأحد، إن النفط في سوريا غذى تنظيم الدولة وعملياته، مضيفا أنه “يجب أن نأخذ حصتنا الآن، وسأعقد صفقة مع شركة عالمية”.

وأعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مقتل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي”، وقال في كلمة “مهمة” ألقاها اليوم: “ليلة الأمس الولايات المتحدة الأميركية قامت بالقضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي”، موضحا أن “قوات خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غرب سوريا”.

وأكد ترامب أن “عددا كبيرا من رفاق البغدادي قتلوا”، مضيفا أنه “لم يسقط قتلى من القوات الأمريكية في العملية”، واصفا، ليلة أمس السبت، بالقول إن “الليلة الماضية كانت ليلة عظيمة للولايات المتحدة والعالم”.

وأوضح ترامب أن “البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، وأنه قتل بطريقة عنيفة، وهو يهرب، ويبكي”، وأن “11 طفلا لم يصابوا خلال العملية الأمريكية”.