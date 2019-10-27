“البام” يتراجع عن قرارات تأديبية اتخذها في حق خصوم بنشماش

قرر حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأحد، التراجع عن قرارات تأديبية كان قد اتخذها الأمين العام حكيم بنشماش في حق خصومه في الحزب، وعلى رأسهم قيادات “تيار المستقبل”، ومنهم محمد الحموتي.

وأصدر المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم، بلاغا، قال فيه إنه “استجابة لنداء الأمين العام، وما حمله من مضامين، وتوصيات متطلعة إلى رص الصفوف، ومد يد الصفح الجميل لبناء الثقة المشتركة، قرر المكتب الفيدرالي بإجماع أعضائه، وعضواته التراجع عن القرارات التأديبية، التي سبق أن اتخذها في حق بعض أعضاء الحزب”.

وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، قد أطلق حربه على معارضيه من “تيار المستقبل”، باتهامهم باستهداف مؤسسات الحزب، وتعيين بدلاء للمسؤولين المقالين في مهام التنسيق الجهوي، وإقالة آخرين.

كما اتخذ المكتب الفيدرالي للبام، قرارات تجميد عضوية قيادات للحزب، عرفت بانتمائها لـ”تيار المستقبل”.