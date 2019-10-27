كأس “كاف”.. حسنية أگادير يعود بتعادل ثمين من زامبيا

عاد فريق حسنية أگادير لكرة القدم، اليوم الأحد، بتعادل ثمين، بهدف في كل شبكة، أمام مضيفه غرين إيغلز الزامبي، لحساب ذهاب الدور 32 مكرر لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

ودخل الأرجنتيني ميغيل غاموندي مدرب “غزالة سوس”، المباراة بتشكيلة، ضمت، عبد الرحمان الحواصلي في حراسة المرمى، ثم ياسين الرامي، وبوفتيني، وباسين، والنعمة، بالإضافة للشاوش، وأوبيلا، والفحلي، وتامر صيام، ثم الملوكي، والبركاوي.

وتمكن صاحب الأرض من إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، أحرزه اللاعب سوتو بعد مرور 31 دقيقة على ضربة البداية، علما أن الجولة الأولى شهدت استحواذا كبيرا للفريق الزامبي على الكرة بلغ نسبة 81 في المائة.

ونجح الفريق السوسي، في الفصل الثاني من المباراة التي احتضنها ملعب “الأبطال الوطني” بمدينة لوساكا، وتحديدا عند الدقيقة 90 من إدراك هدف التعادل، بواسطة المدافع ياسين الرامي.

ويستقبل ممثل كرة القدم الوطنية، منافسه الزامبي الأحد القادم، على ملعب “أدرار” بأگادير، في مواجهة يكفي خلالها الفريق السوسي الخروج بالتعادل السلبي، لبلوغ دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي.