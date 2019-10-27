ترامب يكشف تفاصيل مقتل البغدادي: مات ككلب وكان مذعورا يبكي..وتابعت العملية عبر الفيديو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلومات مثيرة حول عملية مقتل ابو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، ليلة السبت الأحد.

وأكد دونالد ترامب قبل لحظات، في مؤتمر صحافي حضرته وسائل إعلام دولية، إنه شاهد بنفسه مقتل زعيم داعش، رفقة وزير الأركان وشخصيات أخرى، قائلا:” إنه كان فيلما رائعا”.

وزاد الرئيس الأمريكي أن أبو بكر البغدادي “مات ككلب، كان يصرخ ويبكي مذعورا”، مشيرا إلى أنه “لم يمت كالأبطال، بل حشر نفسه في نفق، هو يعلم بأنه نفق مغلق، لم يكتفي بذلك بل جرا أطفال معه إلى موت محقق”.

وأشار دونالد ترامب إلى أن البغدادي عمد إلى تفجير نفسه، حيث كان يرتدى سترة مليئة بالمتفجرات، مبرزا أن “الولايات المتحدة تعرفت على هويته من خلال نتائج خبرات أجريت على جثته بعد الغارة”.

ووصف الرئيس الأمريكي ليلة الأمس ب”العظيمة”، سواء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو للعالم، بعد مقتل زعيم داعش، وذلك “وفق خطة محكمة قامت بها القوات الامريكية، بناء على معلومات استخباراتية أكيدة، توصلوا بها قبل أسبوعين”، بحسبه.

وكشف أن الولايات المتحدة توصلت بوثائق كثيرة وحساسة بعد مقتل أبو بكر البغدادي.