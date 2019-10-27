السريع يبحث عن الفوز الأول.. ورجاء بني ملال يسعى إلى نقطته الأولى

يحل فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، اليوم الأحد، ضيفا على سريع واد زم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية.
ويبحث الفريقان من خلال مباراة اليوم عن الخروج بفوزهما الأول في المسابقة، بعد خوض السريع لثلاثة لقاءات، والرجاء الملالي مباراتين.
فمن أصل ثلاث مباريات، مني سريع واد زم بالهزيمة في مناسبتين، مقابل تعادل وحيد، وهو ما يجعله يقبع في المركز الرابع عشر بنقطة وحيدة.
أما رجاء بني ملال، فلم يفلح بعد في تحقيق نقطته الأولى في البطولة، إذ تعرض للهزيمة في مباراته الأولى أمام المغرب التطواني، والثانية، الخميس الماضي، أمام الرجاء، علما أن الفريق الملالي يتذيل جدول الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.
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