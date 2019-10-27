الحبس 4 أشهر لامرأة توفي عشيقها الستيني بين أحضانها

قضت المحكمة الابتدائية في الجديدة، الثلاثاء الماضي، بالحبس 4 أشهر نافذة، في حق امرأة بتهمة الفساد، بعدما لقي ستيني مصرعه بشكل مفاجئ بين أحضانها.
وتعود تفاصيل الحادث لـ14 أكتوبر الجاري، حينما لفض شخص في عقده السادس أنفاسه الأخيرة، أثناء ممارسته الجنس مع امرأة، في إحدى الشقق في حي المطار في مدينة الجديدة.
وكان الهالك، البالغ من العمر 62 سنة، قد أصيب بنوبة قلبية، أنهت حياته على الفور، إذ تم بعدها فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية، ما أسفر عن اعتقال خليلة الهالك بتهمة الفساد، بينما اتهمت صاحبة المنزل بإعداد وكر للدعارة.
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