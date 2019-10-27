صور من المكان الذي شهد مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت صور التقطتها عدسات الصحافيين الموقع الذي شهد مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، خلال عملية خاصة نفذتها القوات الأميركية شمال غربي سورية، بعد تلقيها معلومات استخباراتية من الجيش العراقي.

وصوّرت وكالة "الأناضول" التركية المكان الذي قتل فيه زعيم "داعش"؛ حيث تُظهر اللقطات التي تم رصدها للموقع الذي شهد اشتباكات استمرت نحو 4 ساعات الليلة الماضية، منزلا مدمرا سًوِّي بالأرض، وسيارة محترقة.

كما يبدو أن منازل للمدنيين وخياما في المنطقة لحقت بها أضرار؛ وتظهر اللقطات حُفرا متشكلة جراء القصف، في مسرح الحدث، الواقع بين أشجار الزيتون.

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، مقتل زعيم تنظيم "داعش" خلال غارة قادتها القوات الأميركية خلال الليل في سورية.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت المصادر أن القوات الأميركية أجرت إنزالا مروحيًا في ساعة متأخرة من ليل السبت الأحد، شمالي المحافظة، واشتبك جنودها مع مسلحين لمدة 4 ساعات.

وأكد ترامب، في وقت لاحق، عملية الإنزال، موضحًا أن 8 طائرات أميركية قامت بعمل إنزال على منزل كان البغدادي بداخله، كما أكد أن نتائج اختبارات الحمض النووي التي أجروها على أشلاء القتيل أكدت أنها تعود للبغدادي.

وأضاف في كلمة متلفزة من البيت الأبيض أن "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأميركية في نفق مسدود، وكان يبكي ويصرخ". وأشار ترامب إلى أن زوجتين للبغدادي كانتا ترتديان أحزمة ناسفة قتلتا أيضا في العملية.

وأعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، أنه قدّم معلومات إلى القوات الأميركية حددت مكان اختباء زعيم التنظيم.

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وجاء في بيان صادر عن الجهاز "بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وفقًا لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه رأس داعش الإرهابي المجرم أبو بكر البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية".

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية، عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، قوله إن الرئيس ترامب، صادق الأسبوع الماضي، على عملية سرية للغاية تستهدف زعيم "داعش".

وأضاف المسؤول أنهم يعتقدون أن العملية التي نفذت في إدلب، وأسفرت عن مقتل البغدادي، إلا أن العمل جار للتأكد من الأمر. وبحسب المجلة، أبلغ مسؤولون عسكريون البيت الأبيض بأنهم على يقين تام من مقتل البغدادي.

وقالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إنه جرى تبادل معلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية التركية والأميركية، قبل العملية التي نفذها الجانب الأميركي في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، ليلة السبت الأحد.

وفي السنوات القليلة الماضية وبعد تأسيس التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، تم نشر أنباء غير مؤكدة عن مقتل البغدادي، في فترات متباعدة.