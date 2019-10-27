دبورية: وقفة احتجاجية لطلاب الشاملة ضد العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك طلاب وطالبات من المدرسة الثانوية الشاملة في دبورية بوقفة احتجاجيّة ضد أعمال العنف والجريمة في مدخل القرية، بالقرب من الدوار الرئيسيّ، اليوم الأحد.

ورفع الطلاب شعارات منددة بالعنف، وأخرى تدعو إلى التسامح واحترام الآخر.

وجاءت الفعالية بمبادرة مجلس الطلاب في المدرسة الثانويّة بدبورية، وبالتعاون مع مركّز التربية الاجتماعيّة في المدرسة، الأستاذ محمّد سخنيني، وبالتنسيق مع المجلس المحلي، بعد سلسلة من الفعاليات المدرسيّة ضد انتشار هذه الظاهرة.

وافتتح مدير المدرسة، الأستاذ فريد يوسف، اليوم بكلمة صباحيّة تحدث فيها عن أهمية نبذ العنف، ونشر ثقافة التسامح واحترام الآخر، بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس الطلاب، خطاب جوفي، كلمة شرح فيها برنامج الوقفة والهدف منها.