الرملة: مطاردة بوليسية لسيارة إثر إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال شهود عيان إن الشرطة طاردت سيارة مشتبه بها في شوارع الرملة، حيث شوهد عدد كبير من دوريات الشرطة وأفرادها وهم يجوبون شوارع المدينة، على ما يبدو، في أعقاب جريمة إطلاق نار وإصابة شخص.

وأشار آخرون إلى أن الشرطة دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة، واستعانت بمروحية لملاحقة السيارة المشتبه بها، فيما لم تتضح تفاصيل أخرى لغاية الآن.

وتشهد البلدات العربية ازديادا لأعمال العنف والجريمة، وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري ولغاية اليوم 77 عربيًا بينهم 11 امرأة، وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي أقرتها لجنة المتابعة العليا.