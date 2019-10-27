شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي: حددنا موقع زعيم داعش وأبلغنا الأمريكان والان مع التفاصيل
أكد الجيش العراقي، اليوم الأحد، في بيان له أن جهاز المخابرات الوطني حدد موقع زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وأبلغ به الولايات المتحدة التي نفذت الغارة التي انتهت بمقتله.
وقال بيان الجيش : "بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي، وفقاً لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبئ فيه رأس داعش الإرهابي المجرم أبو بكر البغدادي، ومن معه في محافظة إدلب السورية".
وكان مسؤول في المخابرات أبلغ رويترز في وقت سابق، اليوم الأحد، بأن العراق أبلغ الولايات المتحدة بموقع البغدادي.
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