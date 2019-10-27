شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة البغدادي والان مع التفاصيل

كشف " مارك إسبر" وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الأحد، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال إسبر إن القوة الأمريكية الخاصة التي اقتحمت النفق الذي تواجد فيه البغدادي و3 من أطفاله وامرأتان، طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة.

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ولفت إسبر إلى أن هدف الغارة الأمريكية التي تم تنفيذها أمس في إدلب السورية كان اعتقال البغدادي أو قتله في حال تعذر ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن تفاصيل عملية مقتل البغدادي مشيرًا إلى أن النفق انهار بعدما فجر زعيم داعش نفسه وتمكن رجال العمليات الخاصة الأمريكية من الحصول على جزء من جثته لتحليل DNA للتأكد من وفاة البغدادي.

وأعلن ترامب أنه تم القبض على 11 طفلًا وتم تسليمهم إلى إحدى الدول الحليفة دون الكشف عن اسم الدولة مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية لم تصب بأذى في العملية.