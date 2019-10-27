شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تأجيل محاكمة قتلة "البنا" لسماع مرافعات المحامين والان مع التفاصيل

أعلنت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية التابعة لمحافظة المنوفية المصرية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا لسماع مرافعات المحامين سواء للمجني عليه أو المتهمين.

و سيتم إعلان ميعاد الجلسة القادمة عقب نظر باقي القضايا بمحكمة جنايات الأحداث ومن المنتظر أن يتم إعلانها عقب ساعة من الآن.

وبدأت الجلسة في التاسعة صباحا وسط تشديدات أمنية للاستماع الي محامي المجني عليه ومحامي المتهمين الأربعة وكذلك شهود الإثبات في جلسة مغلقة.

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وشهد خارج نطاق قاعة المحاكمة، عن تشديدات أمنية مكثفة وزحام شديد من المحامين في انتظار قرار المحكمة في قضية قتل البنا.

يذكر أن اليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا علي يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الاولي للاطلاع علي اوراق القضية والمستندات.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.