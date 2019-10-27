شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون بإب يشكون من عصابات سمسرة بمختلف المرافق للابتزاز والان مع التفاصيل

تببتز مليشيا الحوثي المواطنين في محافظة إب، وسط اليمن، في مختلف المرافق.

حيث اشتكى مواطنون من عصابات سمسرة في المرافق الحكومية بمحافظة إب، وسط اليمن، تتبع مليشيات الحوثي تبتز المواطنين وتتاجر بمعاناتهم.

وتزدهر عصابات السمسرة والرشاوى المالية في كل المرافق الحكومية بمديرية جبلة.

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وذكر مواطنون انه تم إبتزازهم مبالغ مالية في محكمة جبلة أثناء معاملات تجري في أروقة المحكمة وبتعاون متكامل بين عدد من الأطراف داخل المحكمة.

وبينت المصادر، ذاتها عصابات السمسرة تفرض على المواطنين رسوم غير قانونية ورشاوى مالية باهظة أثناء معاملاتهم اليومية بمختلف المكاتب والمرافق الحكومية.

يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية فرضت اتاوات على المواطنين الذين يملكون مواشي وأغنام في مديرية حزم العدين وتلزم كل منزل بتسليم "رأس غنم أو ماعز" كمجهود حربي ودعم احتفالات المولد النبوي.