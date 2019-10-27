شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكشف مدة اختبارات تحديد هوية البغدادي ومقتله ومصير زوجتيه والان مع التفاصيل

كشف الرئيس الأمريكي المدة بين اختبارات تحديد هوية البغدادي ومقتله ومصير زوجتيه. وقال ترامب في كلمة له بشأن عملية مقتل البغدادي أن "اختبارات الحمض النووي حددت هوية البغدادي بعد مقتله بـ15 دقيقة". وتابع "زوجتا البغدادي قتلتا معه في العملية و كانتا تلبسان أحزمة ناسفة". ومضى "اعتقلنا عددا من المقاتلين ممن كانوا مع البغدادي". Advertisements وذكر أن" البغدادي قتل ومعه 3 أطفال "، مضيفا" لا نعرف إن كانوا أطفاله أم لا" وقال ترامب "سلمنا الأطفال الـ11 الذين عثرثا عليهم إلى طرف ثالث لرعايتهم". وبين أن "خلفاء البغدادي "تحت أعين" الولايات المتحدة".

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