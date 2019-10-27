شبكة اميركية: الأمريكيون تعرفوا على البغدادي بهذه التقنية

وفي تغريدة لمراسلة "فوكس نيوز" الخاصة بالأمن القومي، قالت إن مصدرا عسكريا أمريكيا بارزا أكد مقتل البغدادي في غارة أمريكية في إدلب.

وأضافت جينفير غريفين أنه "تم تأكيد هوية البغدادي". ونقلت عن مصدر أمريكي قوله: "كنا نشك منذ فترة طويلة في أن البغدادي مختبئ في إدلب".



وفي السياق، قال مسؤول تركي، إن البغدادي وصل إلى مكان في سوريا، حيث وقعت غارة أمريكية، قبل 48 ساعة من تنفيذها، بينما أشار مصدر استخباري عراقي إلى إن "قيادات داعش في حالة صدمة".

ونقلت وكالات عن مسؤول تركي كبير قوله، إن البغدادي قتل في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وفي هذا الإطار، قال مسؤول أمريكي لشبكة (سي إن إن) إن تركيا "لم تلعب أي دور في مساعدة العملية، لكن تم تنسيق عدم الاشتباك مع الجيش التركي".



وفي نفس السياق، قال مصدر استخباري عراقي رفيع إن "قيادات داعش ومعاونيهم وأعضاء ما يعرف بمجلس شورى التنظيم الإرهابي في حالة صدمة وتبادل اتهامات وانقسام بينهم".