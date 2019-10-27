نقلت شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، عن مصدر عسكري رفيع قوله إنه تم التأكد من مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي في غارة نفذتها قوة أمريكية في محافظة إدلب بسوريا بتقنية التعرف على الوجوه.
وأضافت جينفير غريفين أنه "تم تأكيد هوية البغدادي". ونقلت عن مصدر أمريكي قوله: "كنا نشك منذ فترة طويلة في أن البغدادي مختبئ في إدلب".
وفي السياق، قال مسؤول تركي، إن البغدادي وصل إلى مكان في سوريا، حيث وقعت غارة أمريكية، قبل 48 ساعة من تنفيذها، بينما أشار مصدر استخباري عراقي إلى إن "قيادات داعش في حالة صدمة".
ونقلت وكالات عن مسؤول تركي كبير قوله، إن البغدادي قتل في الساعات الأولى من صباح الأحد.
وفي هذا الإطار، قال مسؤول أمريكي لشبكة (سي إن إن) إن تركيا "لم تلعب أي دور في مساعدة العملية، لكن تم تنسيق عدم الاشتباك مع الجيش التركي".
وفي نفس السياق، قال مصدر استخباري عراقي رفيع إن "قيادات داعش ومعاونيهم وأعضاء ما يعرف بمجلس شورى التنظيم الإرهابي في حالة صدمة وتبادل اتهامات وانقسام بينهم".
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة اميركية: الأمريكيون تعرفوا على البغدادي بهذه التقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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