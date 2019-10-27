تنشر الخليج 365، بالوثيقة استقالات جماعية لعدد من مدراء الدوائر في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار. وتضمنت الوثيقة الصادرة من قائممقامية قضاء الرفاعي والموجهة إلى محافظ ذي قار، أسماء المستقيلين ومناصبهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. استقالات جماعية لعدد من مدراء الدوائر في قضاء الرفاعي شمال ذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.