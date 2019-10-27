محافظ بابل يُخلي مقر منظمة بدر في المحافظة

اخلى محافظ بابل كرار العبادي، الاحد، مقر منطة بدر في المحافظة. وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ بابل كرار العبادي أخلى مقر منظمة بدر في المحافظة". وأضاف البيان، أن "الإخلاء يأتي للحفاظ على سلامة المواطنين وامن المدينة والممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن عدم استخدام السلاح وازالة التوتر الحاصل".

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