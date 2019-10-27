اتحاد الكرة: مباراة العراق وإيران ستقام في البصرة دون تأجيل

ومن المقرر ان تقام المباراة في الـ14 من شهر تشرين الثاني المقبل.

وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "مباراة العراق وإيران في تصفيات المونديال ستقام في موعدها المحدد"، مبيناً ان "البصرة جاهزة لاستضافة المباراة من جميع النواحي".



وفيما يخص استئناف الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، أكد الناطق باسم الاتحاد، أن "الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ستستأنف قريباً بالتزامن مع استقرار الأوضاع في العراق".

وكان اتحاد الكرة، قد قرر تأجيل مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.

