أصدر قاضي تحقيق في محكمه جنايات مكافحه الفساد، الاحد، قرارا باستقدام وزراء واعضاء في مجلس النواب. وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "قاضي محكمه الفساد أصدر امر بحق وزير متقاعد ووزير في الحكومة الحالية وعضوين آخرين في مجلس النواب ومدير عام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاضي تحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد يصدر قراراً باستقدام وزراء وبرلمانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.