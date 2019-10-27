الدفاع تعلن مقتل ثلاثة 'ارهابيين' واعتقال اثنين آخرين غرب بحيرة الثرثار

اعلنت وزارة الدفاع، الاحد، عن مقتل ثلاثة "ارهابيين" واعتقال اثنين آخرين غرب بحيرة الثرثار.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة محمولة جواً بامرة قائد فرقة المشاة السابعة عمليات الجزيرة تتمكن من قتل (٣) ارهابيين وتأسر (٢) إرهابيين كانوا يتنقلون على دراجات نارية غرب بحيرة الثرثار".
وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
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