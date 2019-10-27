المتحدث باسم عبد المهدي: زج الطلاب في التظاهرات انتهاك للطفولة

وقال خلف في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "92 بالمئة من المتظاهرين المصابين خرجوا من المستشفيات"، مؤكداً على "عدم السماح بالتجمع في الاماكن غير المرخصة للتظاهرات".

وأضاف أن "زج الطلاب في التظاهرات انتهاك للطفولة"، مؤكداً أن "وزير الداخلية لا يسمح باستخدام السلاح في التظاهرات".



وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، :"نمتلك وثائق وأدلة بخصوص العناصر التي حملت السلاح بين صفوف المتظاهرين"، مؤكداً :"لن نسمح بان تتسبب المظاهرات بتعطيل مصالح المواطنين".