الدفاع الروسية تصدر بيانا بشأن مقتل البغدادي

وقالت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الأحد على لسان المتحدث باسمها، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنها "لا تمتلك أي معلومات مؤكدة حول تنفيذ العسكريين الأمريكيين عملية لتصفية جديدة للزعيم السابق لتنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في الجزء الخاضع لسيطرة تركيا بمنطقة إدلب لخفض التصعيد".وأضاف كوناشينكوف: "زيادة عدد المشاركين المباشرين والدول التي قيل إنها شاركت في هذه العملية المزعومة، مع وجود تفاصيل متناقضة على الإطلاق لدى كل منها، تثير تساؤلات وشكوكا مبررة حول مدى واقعيتها وخاصة نجاحها".

يشار الى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اكد مقتل زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، في هجوم اعتبره "جريئا" نفذته القوات الخاصة للولايات المتحدة في سوريا، شاكرا روسيا على إسهامها في العملية.