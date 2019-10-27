ترامب: كنا سنمحو تركيا لو استهدفت جنودنا خلال عملية البغدادي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية كانت على استعداد لمحو القوات التركية من على الأرض؛ لو أطلقت النار تجاه القوات العابرة فوق مجالها الجوي باتجاه سوريا؛ لقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.



وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأحد، للكشف عن تفاصيل مقتل البغدادي " الكثير من الأشياء السيئة كانت ممكن أن تحدث مع تركيا لو أطلقت النار تجاه قواتنا".

وتابع "القوات الأمريكية المتجهة إلى سوريا بثماني طائرات هليكوبتر، كانت محمية من الجو بطائرات تحمل قوة هائلة لدعمها".

كما كشف ترامب عن أن عملية مقتل البغدادي استغرقت ساعتين وشارك فيها نحو 8 مروحيات، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي للبغدادي بعد مقتله مباشرة.

كما أشار إلى أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، الذي قُتل العديد من مرافقيه، موضحا أن عملية استهداف زعيم داعش الإرهابي كانت ضمن أولويات إدارته لوقت طويل، وأن الولايات المتحدة ظلت تبحث عنه سنوات.

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وأكد ترامب أن القوات الأمريكية لاحقت البغدادي حتى وصل إلى نهاية نفق ثم فجر نفسه وأن عملية استهدافه استغرقت نحو ساعتين، واصفا إياه بأنه "كان متوحشا وعنيفا ولقي حتفه بنفس الشكل، ولن يقتل أبرياء أو نساء أو أطفال بعد الآن".





وأوضح أنه "تم وضع البغدادي تحت المراقبة منذ أسابيع، ووصلتنا معلومات جيدة، حصلنا على معلومة عن مكان المجمع السكني الذي وصل إليه"، منوها إلى أن "أخطر جزء من العملية استغرق ساعة و10 دقائق، حيث حلقت المروحيات فوق أماكن شديدة الخطورة".

وقال الرئيس الأمريكي "تعاوننا بشكل كبير مع العراق وروسيا في عملية استهداف البغدادي، وسمح لنا الروس بالتحليق في مناطق تخضع لسيطرتهم، والأكراد قدموا لنا عدة معلومات".

وأضاف "الطائرات التي شاركت في عملية استهداف البغدادي حلقت على ارتفاع منخفض للغاية، والعملية الحقيقية لاستهداف البغدادي بدأت منذ نحو أسبوعين".

وأشار إلى أن البغدادي "كانت لديه أموال كثيرة ويغير مواقعه بسرعة وباستمرار"، وأن الولايات المتحدة ستعلن عن عدد قتلى مرافقيه خلال 24 ساعة.

يذكر أن البغدادي مختبئ منذ 5 سنوات، ومكان وجوده كان غير معلوم، وفي أبريل/نيسان الماضي، ظهر البغدادي في شريط فيديو، وهو الأول منذ نشر لقطات له عام 2014 بعد أيام قليلة من إعلان "الخلافة" المزعومة للتنظيم الإرهابي.