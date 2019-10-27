محمد بن راشد لبولسونارو: حريصون على ترسيخ العلاقات

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حرص بلاده على ترسيخ أواصر الصداقة والتعاون مع مختلف دول وشعوب العالم، خلال استقباله الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، مساء الأحد، رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس البرازيلي آملا في أن تمهد زيارته الأولى لدولة الإمارات لبناء شراكة استراتيجية على مختلف الصعد وشتى الميادين.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تحرص على ترسيخ أواصر الصداقة والتعاون مع مختلف دول وشعوب العالم بما يحقق المصالح العليا لشعب الإمارات وشعوب هذه الدول الصديقة التي تبادلنا الآراء والأفكار نفسها في بناء جسور للتواصل الإنساني بين مختلف شعوب العالم وثقافاتها.

من جانبه، أعرب الرئيس البرازيلي عن رغبة حكومة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات في القطاعين العام والخاص.

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وأشار إلى مقومات الاستثمار المشترك الذي تتميز به بلاده والتي يمكنها أن تستقطب المستثمرين من دولة الإمارات خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة.

وأشار إلى أنه يعول كثيرا على زيارته لدولة الإمارات التي يرافقه فيها نحو 140 رجل أعمال، ما يؤكد أن حكومة بلاده تولي أهمية قصوى لتفعيل العلاقات مع دولة الإمارات.

ويزور بولسونارو الإمارات، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا السعودية؛ لتعزيز التجارة والاستثمارات للمساهمة في إنعاش الاقتصاد البرازيلي.

ويرافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمستشارين.

وزار الرئيس البرازيلي، أمس السبت، واحة الكرامة في أبوظبي، واستعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا يستند كل منها إلى الآخر رمزا للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.