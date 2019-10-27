مسؤولة أممية تبحث بالخرطوم دعم أولويات الحكومة الانتقالية

بحثت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة جين محمد، دعم أولويات الحكومة الانتقالية بالسودان، وفي مقدمتها وقف الحرب وتحقيق السلام، مؤكدة اهتمام المنظمات الدولية بهذه الأولويات.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بالخرطوم الأحد، حيث تعهدت خلال تصريح صحفي بنقل كل المؤشرات الإيجابية التي تبعث بها الحكومة الانتقالية إلى المجتمع الدولي.

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وأوضحت أن زيارتها للسودان تستغرق يومين، وستلتقي خلالها مسؤولين في الحكومة وممثلي منظمات المجتمع المدني، منوهة إلى أنها ستزور إقليم دارفور؛ للوقوف على مجمل الأوضاع بالمنطقة.

بدوره، جدد رئيس الوزراء السوداني حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيدا بدعم المنظمة الدولية لكل أنشطة وبرامج الحكومة الانتقالية في مجال التنمية الاجتماعية في البلاد.

ووصلت أمينة جين محمد الى الخرطوم أمس السبت في أول زيارة رسمية لها إلى البلاد، وكان في استقبالها بمطار الخرطوم الدولي وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، والسفيرة إلهام شانتير مساعد الوكيل للشؤون السياسية بوزارة الخارجية.

وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية "سونا"، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الدولي بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان وانفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي.